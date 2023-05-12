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Заявление американского дипломата Рубена Бригети подрывает дух сотрудничества между Южно-Африканской Республикой и США. Об этом заявили в администрации президента ЮАР в ответ на слова посла о том, что Претория поставила оружие Москве. Об этом сообщает РИА “Новости”.

Ранее посол Бригети рассказал, что ЮАР снабжает Россию оружием. Поводом для таких заявлений стала ситуация с российским судном Lady R. Оно заходило в один из южно-африканских портов в начале декабря прошлого года. Американский дипломат отметил, что пока корабль находился в доках, на него загрузили оружие, затем судно отправилось в сторону России.

В администрации президента Южно-Африканской Республики в ответ на это указали: американская сторона не представила никаких доказательств, что на судне действительно перевозилось вооружение. При этом власти ЮАР отметили, что никаких поставок оружия Москве нет и не было. Тем не менее в администрации главы государства подчеркнули, что Претория проведёт расследование по этому поводу.

Ранее власти США уже бездоказательно обвиняли некоторые страны в том, что они поставляют вооружение российской армии. В частности, американская сторона уверяла, что этим, например, занимаются Иран и Северная Корея. И в той, и в другой стране подобные заявления тут же официально опровергались.

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