Российские войска продолжают успешно применять в зоне проведения специальной военной операции квадрокоптеры. С их помощью удаётся проредить силы ВСУ. Издание “Русская Весна” опубликовало видеокадры снайперского сброса гранаты с дрона в люк бронетранспортёра с украинскими военными.

На кадрах, снятых с беспилотника, видно, как он завис над вражеским БТРом – американским М113, одним из тех, что США передали Киеву. Внутри военной техники и за ней прячутся несколько солдат ВСУ. В какой-то момент от дрона отстёгивается взрывное устройство, и пролетев небольшое расстояние граната падает точно в открытый люк на голову украинском бойцу. Снаряд тут же взрывается. По всей видимости, для “ВСУшника” взрыв оказался смертельным.

Беспилотные летательные аппараты активно используются в зоне СВО российскими войсками. С их помощью не только наносят удары по врагу. Беспилотники полезны для разведки местности и корректировки артиллерийского огня.