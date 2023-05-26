В ходе последней массированной атаки со стороны военных РФ на стратегические украинские объекты были задействованы беспилотники ударного типа и ракеты. Командование украинских ВС подтвердило данные о проведенной ночной атаке.

По утверждениям украинской стороны, в рамках атаки силы РФ использовали ударные дроны, а также ракеты Х-101/Х-555 и С-300/С-400. Командование ВСУ заявило о выпуске 17 ракет и 31 ударном беспилотнике, которые атаковали цели в Харьковской и Днепропетровской областях.

Украинская сторона предоставила статистику, которая включает запуск 10 крылатых ракет из акватории Каспийского моря, 7 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из района Токмака (что вызвало некоторые сомнения, так как обычно зенитные ракеты не применяются против наземных целей), а также 31 дрона на юге и севере.

Если сравнивать с предыдущими отчетами, украинские военные на этот раз не заявили, что все российские ракеты и БПЛА были уничтожены. Они отметили, что смогли сбить только 10 крылатых российских ракет и 23 дрона.