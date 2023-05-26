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В украинских СМИ 26 мая появилось первое фото главкома ВСУ Валерия Залужного после его загадочного исчезновения. На снимке он стоит рядом с артиллерийским катером “Буча” в окружении других военнослужащих.

Залужный принял участие в мероприятии, организованном в честь передачи катера на вооружении Военно-морским силам Украины. Публикацией фото Киев пытается развеять слухи о гибели главнокомандующего и о серьезном его ранении.

Напомним, что Залужный почти на месяц исчез из информационного пространства. Основатель ЧВК “Вагнер” Евгений Пригожин предположил, что генерал попал под артиллерийский удар под Артемовском и не выжил. Также появлялись и другие версии исчезновения главкома, вплоть до его ареста президентом Украины Владимиром Зеленским.

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