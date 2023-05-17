Американское издание Bloomberg, ссылаясь на официальные лица Турции, опубликовало материал, в котором говорится о согласии Российской Федерации продлить зерновую сделку. На данный момент Россия не будет препятствовать экспорту урожая Украиной из ключевых портов через Черное море, отмечают авторы материала.

В публикации указано, что соглашение, которое было заключено при посредничестве Турции и Организации Объединенных Наций, сохраняет открытый торговый путь в условиях боевых действий, происходящих на территории Украины. Журналисты издания отметили, что объявление о продлении сделки должно состояться в среду.

Напомним, что зерновая сделка была заключена между Россией и Украиной при посредничестве Турции и ООН в июне 2022 года. В марте 2023 года вице-премьером Украины Александром Курбаковым было сделано заявление, что действие сделки было продлено еще на 4 месяца. Срок зерновой сделки истекает 18 мая 2023 года.