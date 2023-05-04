ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Силовые структуры ЛНР проинформировали, что 4 мая в направлении Кременной и Лисичанска движется крупная колонна техники украинских Вооруженных сил в сторону города Северска.

Есть предположения, что украинские военные намерены осуществить атаку на Кременную в Луганской народной республике.

По словам представителя региона, украинские подразделения в этом районе, вероятно, сосредотачивают силы для начала давно запланированного контрнаступления.

Ранее сообщалось, что украинские Вооруженные силы готовятся к проведению разведки боем, после чего планируют бросить основные силы своих войск для полномасштабного наступления в рамках обещанного контрнаступления. Об этом рассказал Владимир Рогов, глава движения «Мы вместе с Россией».

Вам может понравиться

ВСУ попытались отбросить войска РФ в Бахмуте с помощью резервных отрядов

Согласно сообщению Telegram-канала «Военкоры русской весны», украинские Вооруженные силы использовали резервные отряды для попытки отбросить российских военных из Артемовска (укр. название Бахмут). Согласно этим данным, ВСУ смогли отбросить бойцов ЧВК

Патрушев: сохранение Украины в качестве государства не входит в планы Вашингтона

Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности России, рассказал в интервью изданию «Известия», что сохранение Украины как государства не является приоритетом для Вашингтона. По его словам, Киев нужен американцам только как объект

Попытка боевиков ВСУ подорвать многоквартирный дом на окраинах Артемовска при отступлении провалилась

Штурмовые подразделения ЧВК «Вагнер» продолжают освобождать западные окраины Артемовска (украинское название Бахмут) от боевиков ВСУ. Однако украинские военнослужащие при отступлении со своих позиций, оборудованных во многоквартирных домах мирных граждан, уничтожают