Силовые структуры ЛНР проинформировали, что 4 мая в направлении Кременной и Лисичанска движется крупная колонна техники украинских Вооруженных сил в сторону города Северска.

Есть предположения, что украинские военные намерены осуществить атаку на Кременную в Луганской народной республике.

По словам представителя региона, украинские подразделения в этом районе, вероятно, сосредотачивают силы для начала давно запланированного контрнаступления.

Ранее сообщалось, что украинские Вооруженные силы готовятся к проведению разведки боем, после чего планируют бросить основные силы своих войск для полномасштабного наступления в рамках обещанного контрнаступления. Об этом рассказал Владимир Рогов, глава движения «Мы вместе с Россией».