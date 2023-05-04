Освещение американскими СМИ конфликта на Украине вводит народ США в заблуждение. Боевые действия скоро закончатся. Это очевидно всем, кроме американцев. Такую точку зрения высказал правозащитник из США Аджаму Барака у себя на странице в социальной сети “Твиттер”. Его слова приводит РИА “Новости”.

Барака уверен: конфликт между Москвой и Киевом постепенно подходит к финалу. Это происходит, даже несмотря на попытки ВСУ организовать контрнаступление. По мнению американского правозащитника, украинскую армию в ходе наступательной операции ждёт поражение.

РИА “Новости” отмечает, что Барака часто критикует власть в США. Он разделяет мнение многих экспертов о том, что Белый дом за счёт Украины удовлетворяет свои геополитические амбиции. При этом власти США не считаются с потерями, которые несёт украинский народ.