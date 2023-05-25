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Российская армия обладает большим числом истребителей, что сведёт на нет все поставки на Украину самолётов F-16. Дешевле и эффективнее предоставлять Киеву системы противовоздушной обороны и снаряды к ним, чтобы не допустить господства России в воздушном пространстве Украины. Такую точку зрения высказал председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли – передаёт РИА “Новости” со ссылкой на издание Politico.

Ранее стало известно, что европейские союзники Киева намерены начать обучение украинских военных пилотированию самолётов F-16 и других истребителей четвёртого поколения. По мнению Милли, передача боевой авиации Киеву – пустые траты. Чтобы противостоять России в воздухе нужно значительное число самолётов. На этом фоне более разумным кажется усиление противовоздушной обороны Украины – чем страны НАТО занимались всё последнее время.

Милли подчеркнул, что чуда-оружия не существует в принципе. И уж тем более таким чудо-оружием для Киева не станут F-16 и прочие подобные самолёты.

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