Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В США начнутся учения на случай возможного ядерного удара и выбрали для этого город Хьюстон. По данным издания Daily Mail, Хьюстон был выбран из-за того, что он будто бы является одной из первых целей в случае нанесения ядерного удара по территории США, так как тут большая численность населения и расположена критическая инфраструктура.

Учения уже должны начаться на этой неделе, о чем предупредило ФБР населения города. Издание отмечает, что такие учения проводятся на фоне постоянно увеличивающейся напряженности в отношениях с Россией и КНДР.

Анализ показал, что если бы северокорейская ядерная ракета ударила по Хьюстону, то жертвами могли бы стать до 130 тысяч человек, а 3 кв. км территории города оказались бы под воздействием радиационного облака.

Власти ФБР заявляют, что подобные учения проводятся раз в полгода, но в этот раз масштабы учений будут рекордными за последние десятки лет.

Вам может понравиться

«Известия» показали сотни ящиков с оружием ВСУ в шахтах под Бахмутом

Российские бойцы занимаются «инвентаризацией» военных объектов ВСУ на освобожденных территориях в Бахмуте (ранее Артемовск). Корреспондент «Известий» побывал в подземных шахтах и показал сотни ящиков со стрелковым оружием украинской армии. Склады

ТСН: в Киеве, а также Киевской и Днепропетровской областях раздаются взрывы

Украинский телеканал ТСН сообщил о серии взрывов, которые произошли в Днепропетровской и Киевской областях, а также в Киеве. Жители этих районов рассказали о громких звуках. Также было упомянуто о воздушной

Аудитория Die Welt осудила польские власти за захват школы при посольстве РФ

Польские власти силой захватили здание школы при посольстве Российской Федерации в Варшаве. Аудитория немецкого издания Die Welt* подвергла жесткой критике действия польского руководства. Немецкие пользователи подчеркнули, что выходка властей Варшавы