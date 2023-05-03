В США начнутся учения на случай возможного ядерного удара и выбрали для этого город Хьюстон. По данным издания Daily Mail, Хьюстон был выбран из-за того, что он будто бы является одной из первых целей в случае нанесения ядерного удара по территории США, так как тут большая численность населения и расположена критическая инфраструктура.

Учения уже должны начаться на этой неделе, о чем предупредило ФБР населения города. Издание отмечает, что такие учения проводятся на фоне постоянно увеличивающейся напряженности в отношениях с Россией и КНДР.

Анализ показал, что если бы северокорейская ядерная ракета ударила по Хьюстону, то жертвами могли бы стать до 130 тысяч человек, а 3 кв. км территории города оказались бы под воздействием радиационного облака.

Власти ФБР заявляют, что подобные учения проводятся раз в полгода, но в этот раз масштабы учений будут рекордными за последние десятки лет.