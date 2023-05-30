В пятницу, 26 мая, на пирсе Сан-Клементе в Калифорнии случился инцидент, в котором были задействованы несколько десятков подростков и несколько военнослужащих Корпуса морской пехоты США.

Один из участников драки снял видео на свой мобильный телефон и выложил его в социальные сети, где оно вызвало большой резонанс. На кадрах видно, как молодые люди бьют и толкают друг друга, а также кричат нецензурные выражения.

По словам одного из пострадавших морпехов, Хантера Антонино, он и его товарищи пришли на пирс, чтобы отметить День поминовения – национальный день памяти США, посвященный всем погибшим в войнах американским солдатам. Он рассказал, что подростки вели себя агрессивно и запускали фейерверки, раздражая окружающих.

Антонино попросил их прекратить шуметь и уйти, но они не послушались и начали преследовать его и его друзей. Затем разгорелась драка, в которой Антонино получил удары ногами по голове и телу. Он считает, что у него было сотрясение мозга.

В офисе шерифа округа Ориндж подтвердили факт драки и заявили, что проводят расследование. Они также сообщили, что все пострадавшие отказались от медицинской помощи на месте.

В заявлении офиса шерифа говорится: «Департамент шерифа округа Ориндж продолжит расследование этого дела до тех пор, пока все виновные не будут установлены и привлечены к ответственности по всей строгости закона». После инцидента на пляже и пирсе было увеличено количество полицейских патрулей.

День поминовения в США отмечается ежегодно в последний понедельник мая. Это день памяти о тех, кто отдал свою жизнь за свободу и безопасность своей страны. В этот день американцы посещают кладбища и мемориалы, возлагают цветы на могилы солдат и проводят специальные церемонии. Также в этот день традиционно проводятся семейные пикники и спортивные события.