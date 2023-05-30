ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В пятницу, 26 мая, на пирсе Сан-Клементе в Калифорнии случился инцидент, в котором были задействованы несколько десятков подростков и несколько военнослужащих Корпуса морской пехоты США.

Один из участников драки снял видео на свой мобильный телефон и выложил его в социальные сети, где оно вызвало большой резонанс. На кадрах видно, как молодые люди бьют и толкают друг друга, а также кричат нецензурные выражения.

По словам одного из пострадавших морпехов, Хантера Антонино, он и его товарищи пришли на пирс, чтобы отметить День поминовения – национальный день памяти США, посвященный всем погибшим в войнах американским солдатам. Он рассказал, что подростки вели себя агрессивно и запускали фейерверки, раздражая окружающих.

Антонино попросил их прекратить шуметь и уйти, но они не послушались и начали преследовать его и его друзей. Затем разгорелась драка, в которой Антонино получил удары ногами по голове и телу. Он считает, что у него было сотрясение мозга.

В офисе шерифа округа Ориндж подтвердили факт драки и заявили, что проводят расследование. Они также сообщили, что все пострадавшие отказались от медицинской помощи на месте.

В заявлении офиса шерифа говорится: «Департамент шерифа округа Ориндж продолжит расследование этого дела до тех пор, пока все виновные не будут установлены и привлечены к ответственности по всей строгости закона». После инцидента на пляже и пирсе было увеличено количество полицейских патрулей.

День поминовения в США отмечается ежегодно в последний понедельник мая. Это день памяти о тех, кто отдал свою жизнь за свободу и безопасность своей страны. В этот день американцы посещают кладбища и мемориалы, возлагают цветы на могилы солдат и проводят специальные церемонии. Также в этот день традиционно проводятся семейные пикники и спортивные события.

Вам может понравиться

Мощные взрывы в Киеве: Армия РФ нанесла ракетный удар по украинской столице

В течение трех минут в Киеве прогремело 12 взрывов, сообщают очевидцы, сопровождая это сообщение звуком воздушной тревоги, издаваемым сиренами. Армия России нанесла внезапный ракетный удар по военным объектам в столице

МК: найдены следы диверсантов, запустивших дроны в Подмосковье

Как сообщает издание «Московский комсомолец», проукраинскими диверсантами была совершена атака дронами российской столицы. Это произошло утром 30 мая. Авторы материала отмечают, что, по всей вероятности, данные действия киевский режим предпринял

19FortyFive: Маятник украинского конфликта сместился в пользу России

Российские войска в СВО на Украине провели тактические и оперативные усовершенствования, которые теперь решающим образом оказывают влияние на ход конфликта. Об этом пишет в интернет-издании «1945» (19FortyFive) военный обозреватель Дэниэл