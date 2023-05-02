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О невысоком стратегическом значении Артёмовска (Бахмута) для Украины вновь заявили в США. Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга для журналистов сказал, что не считает, будто ход противостояния между Украиной и Россией как-то поменяется, если российские силы займут город. Слова американского чиновника приводит РИА “Новости”.

Ожесточённые бои за Артёмовск продолжаются уже многие месяцы. Кирби обратил внимание, что город продолжает держаться, а российские силы смогли добиться здесь “незначительных успехов”.

Ранее в США уже высказывали точку зрения, что оборонять Артёмовск нет никакого смысла. Так, глава Пентагона Ллойд Остин отмечал, что этот город для Украины имеет в настоящее время скорее символическое значение, чем стратегическое. В то же время на самой Украине так не считают. Президент Владимир Зеленский указывал, что в случае сдачи Артёмовска у ВС РФ появится плацдарм для наступление в сторону других городов.

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