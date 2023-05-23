Армия США должна использовать онлайн-тактику и виртуальные миры, чтобы привлечь молодое поколение и удержать их в качестве солдат, утверждает Генерал-лейтенант США Мария Жерве. Такой подход используется по той простой причине, что в текущем году ожидается значительный недобор в американскую армию.

Генерал-лейтенант Мария Жерве 22 мая заявила участникам симпозиума GEOINT в Сент-Луисе, что армия, крупнейшая ветвь вооруженных сил, должна «использовать среду иммерсивного типа, чтобы расширить осведомленность о многочисленных возможностях, доступных при службе», особенно в условиях вербовки, которая является самой жесткой с момента создания полностью добровольческих сил 50 лет назад».

Стоит отметить, что служба не достигла своей цели по набору на 2022 финансовый год примерно на 15 000 новых солдат, в результате чего еще один дефицит ожидается на 2023 год.

По словам Жерве, среди наиболее многообещающих новых технологий, которые могут помочь переломить эту тенденцию, — метавселенная: пьянящая тема, которая отличается для разных людей, но сводится к объединению встроенных периферийных устройств с захватывающими цифровыми пространствами, социальным взаимодействием из любого места и онлайн-присутствием, чуждым пожилым людям.

«Мы уже делаем некоторые вещи, но наш охват крайне ограничен. И нам нужно лучше общаться с нашим молодым поколением. Метавселенная может стать способом расширить наш охват, повысить узнаваемость нашего бренда за счет размещения рекламы и создания опыта, который может вызвать интерес и расширить осведомленность нашей молодежи о службе в армии», », — рассказала Жерве.