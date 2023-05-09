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В Вашингтоне обеспокоены модернизацией Вооружённых сил Китая и теми темпами, которыми она идёт. Об этом заявил глава Северного командования Вооруженных сил США генерал Глен Ванхерк. Его цитирует РИА “Новости”.

По словам высокопоставленного американского военного, КНР уже длительное время “угрожающими темпами” разрабатывает вооружение, которое может использоваться для нанесения ударов на значительные расстояния. В частности, Ванхерк упомянул гиперзвуковое вооружение и “передовые инструменты в киберпространстве”. Генерал также обратил внимание, что вооружение, которое уже имеется в распоряжении КНР, вряд ли нацелено лишь на использование на уровне региона.

Кроме непосредственно вооружения, КНР также расширяет инфраструктуру для его обслуживания. Всё это также свидетельствует, что Пекин обладает довольно большими военными возможностями для нанесения ударов на большие дистанции, добавил Глен Ванхерк.

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