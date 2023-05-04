Обозреватель Харрисон Касс в издании 19Fortyfive высказал мнение, что для американского президента Джо Байдена вовлечение Соединенных Штатов Америки в открытый конфликт с Россией на Украине станет настоящим кошмаром. Об этом пишет РИА Новости.

По его мнению, потенциал вооруженного конфликта на Украине может привести к серьезному противостоянию, в первую очередь, из-за близких связей Киева с Вашингтоном.

Касс считает, что вмешательство НАТО в этот конфликт не оправдает человеческие жизни и финансовые затраты.

Он рекомендует властям Соединенных Штатов Америки не рисковать и не провоцировать ядерную войну с Москвой, так как это приведет к серьезной катастрофе не только для Вашингтона, но и для Европы и всего мирового сообщества.