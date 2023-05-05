Видео, на котором украинские ПВО сбивают из ЗРК IRIS-T свой же беспилотный аппарат «Байрактар ТБ2», облетело весь интернет. Портал «Свободная пресса» попытался выяснить, а что вообще делал этот дрон над самым центром Киева.

В Генштабе ВСУ заявили, что из-за технических неисправностей оператор потерял управление над БПЛА и чтобы не оставлять бесконтрольный беспилотник над столицей Украины, его решено было сбить. Позже появилась и версия о «неизвестном хакере», который перехватил управление воздушной машиной.

Виктор Таран, который возглавляет на Украине центр подготовки операторов БПЛА, заявил, что это российские ВС перехватили управление, чтобы нанести удар возмездия за попытку атаки на Кремль. Впрочем, эта версия вызывает один простой вопрос – почему же удар не был нанесен. Ведь «Байрактар» миновал все правительственные здания до момента, когда его уничтожили.

Тот же Таран высказался на тему средств РЭБ российской армии, возможности которых шокируют простых украинцев. Ведь до этого им рассказывали только, что западная техника в разы превосходит российскую, а простой пример с дроном продемонстрировал, что дело обстоит совсем не так.