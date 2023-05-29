ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В соответствии с заявлением главы Совета безопасности Белоруссии, Александра Вольфовича, Белоруссии не осталось иного выбора, кроме как разместить российское тактическое ядерное оружие на своей территории. Он подчеркнул важность того, чтобы западные страны проявляли более осторожное поведение, не пересекая «красных линий».

Вольфович назвал размещение тактического ядерного оружия на территории Беларуси стратегическим шагом в области сдерживания. Он предупредил, что при условии сохранения хоть небольшого разума у западных политиков, они не превысят эту критическую грань. Глава Совбеза Белоруссии также предостерег от необратимых последствий применения даже тактического ядерного оружия.

Ранее президент Белоруссии, Александр Лукашенко, выразил уверенность в неизбежности столкновения с Украиной. Он заявил, что если столкновение не произошло в феврале 2022 года, оно произошло бы позже, но при более неблагоприятных условиях для Москвы и Минска.

Вам может понравиться

Эксперт Литовкин заявил о подготовке анонсированного Шойгу масштабного наступления от Артемовска

Взятие Артемовска силами ЧВК «Вагнер» открывает для российской армии направления для дальнейшего продвижения в западном направлении. По мнению военного эксперта Виктора Литовкина, передача города под контроль военным указывает на подготовку

19FortyFive: Передача истребителей F-16 Украине может стать пустой тратой времени и ресурсов

Ряд европейских стран-эксплуатантов многоцелевого истребителя F-16 Fighting Falcon выразили готовность передать свои самолеты Украине, но этот вклад в большей степени следует считать символической поддержкой Киева, чем реальным военным усилением. Об

ВВС США: Передача истребителей F-16 Украине не изменит ситуацию

Глава департамента Пентагона по ВВС Фрэнк Кендалл заявил, что украинские пилоты могут быть предварительно подготовлены к полетам на F-16 «через несколько месяцев», но сам этот истребитель, по его мнению, не