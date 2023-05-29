В соответствии с заявлением главы Совета безопасности Белоруссии, Александра Вольфовича, Белоруссии не осталось иного выбора, кроме как разместить российское тактическое ядерное оружие на своей территории. Он подчеркнул важность того, чтобы западные страны проявляли более осторожное поведение, не пересекая «красных линий».

Вольфович назвал размещение тактического ядерного оружия на территории Беларуси стратегическим шагом в области сдерживания. Он предупредил, что при условии сохранения хоть небольшого разума у западных политиков, они не превысят эту критическую грань. Глава Совбеза Белоруссии также предостерег от необратимых последствий применения даже тактического ядерного оружия.

Ранее президент Белоруссии, Александр Лукашенко, выразил уверенность в неизбежности столкновения с Украиной. Он заявил, что если столкновение не произошло в феврале 2022 года, оно произошло бы позже, но при более неблагоприятных условиях для Москвы и Минска.