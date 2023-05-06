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Пользователи Twitter (соцсеть заблокирована в России) подвергли критике встречу украинского президента Владимира Зеленского с руководством BlackRock – инвестиционной компании по управлению активами.

Так один из комментаторов написал, что Зеленский встретился со своим новым покровителем. Другой отметил, что данная встреча «говорит сама за себя». Еще один прокомментировал, что Зеленский получил новое задание от своего нового босса.

Один из комментаторов выразил свое мнение, написав, что вскоре этот фонд потребует от украинского руководства провести приватизацию. Все вышесказанное зарезюмировал еще один читатель, который написал, что данная организация обязана требовать прекращения огня, а не зарабатывать на кровопролитном конфликте.

Ранее сообщалось, что инвестиционная фирма BlackRock, штаб-квартира которой находится в Нью-Йорке, будет заниматься координацией действий по привлечению средств для восстановления Украины.

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