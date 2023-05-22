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В Интернете был опубликован список известных личностей из России, которые тем или иным образом причастны к спонсированию украинской армии. В опубликованном документе упоминаются не только иноагенты, но и звезды, занявшие аполитичную позицию. Об этом сообщает издание «Царьград» со ссылкой на информацию с Телеграм-канала «Образ будущего».

По сообщению авторов Телеграм-канала, данный список был составлен после проверки транзакций на счетах ВСУ. В нем представлено около 80 деятелей российского шоу-бизнеса. Отмечается, что список был разделен на две части, и обе из них уже появились в Сети.

В первой части присутствуют следующие фамилии российских звезд: Алла Пугачева, Василий Вакуленко (известен под псевдонимом Баста), Иван Ургант, Данила Козловский, Любовь Успенская. Во второй фигурируют такие личности, как Максим Галкин (внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента), Кристина Орбакайте, Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента), Тимур Юнусов (Тимати) и ряд других известных личностей.

Но стоит отметить, что на данный момент доказательств о передаче денег на нужды ВСУ вышеуказанными лицами все же нет. Поэтому информация представлена только с целью информационного характера, так как требует проверки для подтверждения или опровержения.

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