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Свидетельство очередных военных преступлений ВСУ публикует издание “Русская Весна” (“РВ”). На видео, которое размещено в телеграм-канале и на сайте издания, украинские военнослужащие расстреливают бойцов частной военной компании “Вагнер”.

На кадрах, снятых с беспилотного летательного аппарата (коптера) видно, как двое военнослужащих ВСУ с автоматами обследуют позиции российских военных и расстреливают в окопах ещё живых бойцов ЧВК. Отмечается, что видео было снято в ходе боёв под Артёмовском (Бахмутом).

“РВ” уточняет, что ролик был создан военнослужащими 92-й бригады ВСУ. В него кроме украинских неонацистов входят иностранные наёмники.

Ожесточённые бои в Артёмовске и на территориях рядом с ним продолжаются уже многие месяцы. Сейчас значительная часть города контролируется российскими силами.

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