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Бойцы частной военной компании “Вагнер” продолжают наносить удары по укреплениям ВСУ в Артёмовске (Бахмуте). В Сети появились кадры одного из таких прилётов. Их публикует телеграм-канал “Военкоры русской весны” – сообщает “Лента.ру”.

Видео снято с украинской стороны возле одного из многоквартирных домов. В ролике слышно, как производятся выстрелы из артиллерийских орудий. Спустя несколько мгновений раздаётся взрыв в нескольких метрах от места съёмки. Это переворачивает камеру, на которую фиксируется происходящее. Ещё через несколько секунд к ещё работающей технике подбегает военный украинской армии, забирает камеру и укрывается в подвале стоящего рядом дома.

Утверждается, что по позиции ВСУ била артиллерия ЧВК “Вагнер”.

Ожесточённые бои в Артёмовске продолжаются уже многие месяцы. Сейчас большую часть города контролируют российские силы: ЧВК “Вагнер” и армейские подразделения.

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