Российские войска уничтожили в Павлограде (Днепропетровская область Украины) предположительно крупный склад с боеприпасами. Кадры с последствиями взрыва разлетелись по страницами в социальных сетях и телеграм-каналах. Их публикует “МК”.

Очевидец снял огромное зарево в отдалении. Это говорит о том, что под удар попали значительные военные объекты. Предполагается, что удар нанесла российская стратегическая авиация. Во всяком случае, в телеграм-каналах сообщалось, что в воздухе в момент уничтожения вероятного склада боеприпасов находилось около десятка российских самолётов с подходящим вооружением. Боеприпасы, которые были уничтожены, ВСУ могли использовать во время контрнаступления.

“МК” напоминает, что военные объекты в Павлограде уже не первый раз подвергаются ударам со стороны российских сил. В этом городе находится крупный железнодорожный узел, который используется для снабжения войск ВСУ.