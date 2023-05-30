В Телеграм-канале Mash была опубликована видеозапись, как вражеский дрон был подавлен при помощи системы радиоэлектронной борьбы в Подмосковье. Авторы данного поста сообщают, что видео было снято в населенном пункте Ильинское городского округа Красногорск.

На видеокадрах можно было рассмотреть, как летит беспилотный летательный аппарат. Через несколько секунд он начал снижаться, а затем беспилотник врезается в землю. На видео слышен раздавшийся взрыв. На месте падения дрона поднялся высокий столб дыма.

Напомним, что российская столица утром 30 мая была атакована вражескими беспилотными летательными аппаратами. Под удар попали три жилых дома в Москве: на улице Атласова, на Ленинском проспекте и на Профсоюзной улице.

По сообщению Министерства обороны РФ, Москву атаковало 8 БПЛА. Три дрона были подавлены средствами РЭБ – они отклонились от заданных целей. Остальные пять устройств сбиты при помощи ЗРК «Панцирь-С» в Подмосковье.