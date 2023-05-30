ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Телеграм-канале Mash была опубликована видеозапись, как вражеский дрон был подавлен при помощи системы радиоэлектронной борьбы в Подмосковье. Авторы данного поста сообщают, что видео было снято в населенном пункте Ильинское городского округа Красногорск.

На видеокадрах можно было рассмотреть, как летит беспилотный летательный аппарат. Через несколько секунд он начал снижаться, а затем беспилотник врезается в землю. На видео слышен раздавшийся взрыв. На месте падения дрона поднялся высокий столб дыма.

Напомним, что российская столица утром 30 мая была атакована вражескими беспилотными летательными аппаратами. Под удар попали три жилых дома в Москве: на улице Атласова, на Ленинском проспекте и на Профсоюзной улице.

По сообщению Министерства обороны РФ, Москву атаковало 8 БПЛА. Три дрона были подавлены средствами РЭБ – они отклонились от заданных целей. Остальные пять устройств сбиты при помощи ЗРК «Панцирь-С» в Подмосковье.

Вам может понравиться

В ОАЭ была испытана новая технология искусственного дождя

Согласно сообщению издания Business Insider, в Объединенных Арабских Эмиратах впервые была испытана технология искусственного дождя. При помощи дронов в пустыне в пятидесятиградусную жару были проведены испытания. Данный метод также называется

Активист Моро: САУ CAESAR не подходят для украинского конфликта

Согласно высказываниям французского активиста Ксавье Моро, поставляемые киевскому режиму самоходные артиллерийские установки CAESAR не являются оптимальным выбором для боевых действий на Украине. Как отмечает РИА Новости, эксперт утверждает, что эти

Ведущий Соловьев призвал привлекать к уголовной ответственности «разгонщиков паники» в Москве

Популярный российский телеведущий Владимир Соловьев заявил, что ситуация касаемо атаки беспилотных летательных аппаратов на столицу России обрабатывается в штатном режиме. Именно поэтому, по всей вероятности, ЦИПсО киевского режима могут вести