В социальных сетях распространяется видео утреннего ракетного удара со стороны вооруженных сил Украины по зданию бывшей академии МВД в Луганске. На опубликованных кадрах можно увидеть поврежденное строение академии с выбитыми окнами.

Здание академии не эксплуатировалось с 2015 года, поскольку учебное заведение было перенесено в другой район Луганска. По словам сенатора от ЛНР Дарьи Лантратовой, в результате ракетной атаки со стороны Украины ранения получили два мирных жителя, которые были доставлены в медицинское учреждение города.

По мнению военного эксперта Андрея Марочко, вооруженные силы Украины нанесли удар по зданию бывшей академии МВД в Луганске британско-французскими ракетами Storm Shadow. Расстояние от линии фронта до Луганска составляет примерно 135 километров, поэтому удар мог быть нанесен только западными ракетами, которые недавно Великобритания передала Украине.

Эксперт Леонков предположил, что вооруженные силы Украины могли переоборудовать пусковую установку ОТРК «Гром» под использование британских ракет, чтобы осуществлять их пуск с наземного носителя.