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На территории Украины были замечены румынские реактивные системы залпового огня (РСЗО) APR-40, представляющие собой аналог советских РСЗО БМ-21 «Град», производимых в Румынии в рамках «Варшавского договора».

В Сети были опубликованы кадры, на которых можно увидеть несколько реактивных систем залпового огня, стоящих в поле, румынского производства. Напомним, что власти Румынии уже заявляли о готовности поставлять на территорию Украины советское вооружение времен «Варшавского договора». Для этих целей правительство страны даже пошло на изменение национального законодательства, чтобы осуществлять поставки своих вооружений странам, имеющим статус союзника альянса, которым обладает в том числе и Украина.

Румынская компания Aerostar SA разработала на базе боевого модуля советской РСЗО БМ-21 «Град» улучшенную версию реактивной системы залпового огня, которая получила шасси грузовика DAC-665T с колесной формулой 6х6. При этом боевой модуль полностью соответствует советскому аналогу, способному запускать 40 реактивных снарядов калибра 122-мм.

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