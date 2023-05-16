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Камеры внешнего видеонаблюдения, размещенные на улицах Киева, запечатлели момент массового пуска зенитных ракет, предположительно, из американского ЗРК Patriot. Соответствующие кадры были опубликованы в Телеграм-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Как можно увидеть на опубликованных кадрах, более 20-ти пусков ракет, вероятнее всего, были сделаны сразу из нескольких зенитно-ракетных установок Patriot производства США. Причем несколько ракет не улетают вверх, а падают обратно на землю. При этом, после совершения массированного залпа ракет систем противовоздушной обороны на месте пуска виднеется яркая вспышка. По всей вероятности, один из комплексов ЗРК Patriot был уничтожен российской ракетой.

Стоит напомнить, что 19 апреля на территорию Украины для обеспечения противовоздушной обороны были доставлены несколько комплексов ЗРК Patriot из США, Германии и Нидерландов. Киевские власти надеялись, что комплексы американского производства смогут отражать удары российских крылатых ракеты и ударных беспилотников.

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