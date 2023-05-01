В Сети появились кадры с последствиями ночного удара по транспортному узлу украинской армии – Павлограду Днепропетровской области. Соответствующие фотографии опубликовал Телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Согласно заявлению руководителя военной администрации Днепропетровской области Сергея Лысака, всего по области было выпущено семь ракет. По его словам, якобы украинские средства противовоздушной обороны смогли сбить часть из них. А вот остальные достигли своей цели. Лысак не стал отмечать количество попаданий, но подчеркнул, что значительные повреждения были нанесены промышленному предприятию Павлограда. В итоге там возник сильный пожар.

По данным Телеграм-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», ВСУ использовали вышеупомянутый промышленный объект для хранения вооружения и боеприпасов. В результате пожара, хранившиеся боекомплекты начали свою детонацию. В итоге в городе пострадало около 100 зданий.