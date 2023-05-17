В Артемовске (украинское название Бахмут) продолжаются ожесточенные бои. Артиллерийские дуэли не утихают ни на минуту. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин находится на передовой артемовского фронта. Во время очередного обстрела он сделал видеозапись и опубликовал ее в Сети.

На видеокадрах можно увидеть Пригожина вместе с бойцом, находящимися в укрытии одного из домов в Артемовске. На видеозаписи отчетливо слышны взрывы. Но после громкого взрыва Пригожин рассмеялся и сказал «нормально», а боец заметил, что прилет произошел прямо в дом.

Ранее Евгений Пригожин заявил, что подконтрольным ВСУ в Артемовске остался всего один дом. Бойцам группы «Вагнера» для полноценного контроля над городом остается освободить территорию, расположенную ниже улицы Юбилейная и часть частного сектора.

Напомним, что бои за Артемовск между украинскими боевиками и штурмовиками частной военной компании «Вагнер» продолжаются более восьми месяцев.