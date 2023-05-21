В Телеграм-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» появилась видеозапись, на которой запечатлено бегство украинских боевиков из Артемовска (украинское название Бахмут). На видео показано, как военнослужащие ВСУ покидают город на военной технике. Отмечается, что видео было сделано украинским боевиком.

На кадрах видно, что один из ВСУшников, находясь на боевой машине, показывает на дорогу перед собой. Он поворачивает камеру сначала на себя, а затем на путь, за своей спиной. Украинский боец говорит в кадре, что «Бахмут там остался, а мы выезжаем». На его лице не видно печали. По всей вероятности, боевики, покидающие Артемовск, испытывают радость, что возвращаются обратно живыми.

Напомним, что ночью 20 мая Министерство обороны России заявило о полном освобождении Артемовска от украинского контроля. Тяжелые бои в населенном пункте длились на протяжении 9 месяцев и 19 дней. Город был освобожден штурмовыми группами ЧВК «Вагнер» при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск.