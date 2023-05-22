Пользователи социальных сетей начали публиковать информацию о взрыве, который прозвучал 22 мая недалеко от штаб-квартиры Министерства обороны США.

Подробной информации о причинах взрыва на данный момент нет. Официальная реакции Вашингтона, как и представителей Пентагона пока отсутствует. В социальной сети Twitter (заблокирован в РФ) появилась фотография со столбом дыма в районе здания, где расположен Пентагон. Однако подлинность фотографии пока не была подтверждена.

Напомним, что здание штаб-квартиры оборонного ведомства Соединенных Штатов Америки расположено в городском округе Арлингтон в пригороде Вашингтона. Название Пентагон получил из-за формы здания, которое при виде сверху напоминает правильный пятиугольник.

По площади помещений, расположенных внутри здания, штаб-квартира Министерства обороны США занимает 14-е место в списке крупнейших сооружений и зданий мира. Длина каждой из стороны Пентагона равна 281 метрам.