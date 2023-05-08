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Остатки гарнизона ВС Украины в Бахмуте (ранее Артемовск) удерживают под своим контролем многоквартирные дома на западных окраинах населенного пункта. Однако бойцы ЧВК «Вагнер» планомерно зачищают каждое строение в городе, постепенно вытесняя боевиков украинской армии за пределы города.

Кадры процесса зачистки жилых зданий в Бахмуте глазами бойцов ЧВК «Вагнер» были опубликованы в Телеграм-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». На опубликованных кадрах видно, как «музыкантам» приходится вести бой буквально за каждую квартиру в многоэтажных зданиях. При этом после отхода украинских боевиков на их позициях обнаруживают огромное количество растяжек, установленных в темных коридорах.

Сообщается, что «вагнеровцы» уже взяли под свой контроль сооружение медицинского колледжа, расположенное на территории западных окраин Бахмута. При этом украинские войска несут огромные потери из-за интенсивных городских боев и невозможности эвакуации раненых по дорогам, поскольку они находятся под плотным огневым контролем российской артиллерии.

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