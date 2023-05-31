Момент попадания беспилотного летательного аппарата по Афипскому нефтеперерабатывающему заводу, расположенному в Краснодарском крае, попал на видео. Соответствующие кадры были опубликованы в Телеграм-канале Shot.

В результате атаки беспилотника на нефтеперерабатывающий завод на одной из промышленных установок по перегонке мазута начался пожар. Проектная мощность предприятия составляет около 6,25 миллионов тонн перерабатываемой нефти в год. На Афипском НПЗ производится дизельное топливо, мазута, сера, газойл и газовый бензин.

Напомним, что, по словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание на территории Афипского НПЗ. Площадь пожара по подсчетам сотрудников МЧС составила примерно 100 квадратных метров. Пострадавших в результате инцидента нет. Об этом губернатор написал в своем Телеграм-канале, где выразил благодарность всем чрезвычайным службам региона за «оперативную и профессиональную работу».