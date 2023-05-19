Вооруженные силы Украины активно применяют на фронте предоставленную западными странами натовские системы вооружений. Авторы Телеграм-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовали короткий видеоролик, демонстрирующий повреждения британского зенитно-ракетного комплекса Stormer российским барражирующим боеприпасом «Ланцет».

Автором ролика выступает один из боевиков украинской армии, который показывает последствия скользящего попадания ударного беспилотного летательного аппарата ВС России «Ланцет» по британскому комплексу противовоздушной обороны Stormer. Боевик ВСУ отмечает, что российский дрон-камикадзе всего лишь зацепил британский зенитный комплекс, нанеся серьезные повреждения его бронированному корпусу.

При этом основной удар барражирующего боеприпаса пришелся на оптико-электронную систему наведения, которая была полностью выведена из строя. Сообщается, что натовская техника находилась на фронте на временно оккупированной киевским режимом территории ДНР.