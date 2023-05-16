Один из бойцов вооруженных сил Украины нашел «упавший» российский дрон с замаскированной взрывчаткой и принес его в свой блиндаж к сослуживцам, после чего их укрытие взлетело на воздух. Соответствующие кадры были опубликованы в Телеграм-канале «Военндело».

На опубликованных кадрах видно, как российский беспилотный летательный аппарат целенаправленно рухнул на землю недалеко от украинских военнослужащих, один из которых решил подобрать его и принести в укрепленный блиндаж.

Однако бойцы вооруженных сил Российской Федерации наблюдали за происходящим с разведывательного дрона. После того как «упавший» российский беспилотник оказался в блиндаже боевиков ВС Украины он был дистанционно взорван российскими солдатами.

На опубликованных кадрах можно увидеть момент взрыва украинского фортификационного сооружения. Таким образом, украинский военнослужащий собственноручно уничтожил свое укрытие на линии боевого соприкосновения.