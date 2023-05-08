Подразделения вооруженных сил Украины продолжают удерживать многоэтажные дома на западных окраинах Бахмута (ранее Артемовск). Однако даже превращенные в мощные укрепрайоны многоквартирные дома не являются преградой для штурмовых групп ЧВК «Вагнер».

В Телеграм-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» показали кадры бегства бойцов украинских подразделений со своих позиций, обустроенных в одном из многоквартирных домов, после атаки «вагнеровцев».

На опубликованном видеоролике, снятом с разведывательного дрона, можно увидеть, как украинские военнослужащие стреляют по 2-3 этажу многоквартирного дома из ручных гранатометов, чтобы прикрыть бегство своих сослуживцев от наступающей штурмовой группы ЧВК «Вагнер».

По данным Минобороны России за прошедшие сутки бойцы частной военной компании «Вагнер» при поддержке подразделений ВДВ ВС России смогли освободить от украинских боевиков еще несколько жилых кварталов в западной и северо-западной частях Бахмута.