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По информации пресс-службы президента Российской Федерации, в ночь на 3 мая Кремль был атакован двумя беспилотниками. В Телеграм-канале «Соседи. Якиманка-Замоскворечье» были опубликованы кадры с дымом над резиденцией российского президента Путина и рассказ очевидцев события.

По словам москвичей, проживающих на улице Серафимовича, ночью, примерно в 2:30, они проснулись от громкого хлопка, очень похоже по силе звука на раскат грома. При этом обитатели жилого комплекса на Берсеневской набережной сообщили, что они стали свидетелями ярких искр в небе, после чего погасла подсветка в Кремле, а позже появились люди с фонариками в руках у Кремлевских стены.

Напомним, что по информации пресс-службы российского президента, в атаке на Кремль принимали участие сразу два беспилотных летательных аппарата, которые были ликвидированы. При этом жизни Владимира Путина ничего не угрожало поскольку в момент атаки на его резиденцию в Москве он находился в Огарево.

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