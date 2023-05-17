Коллективный Запад продолжает активно насыщать украинскую армию натовской бронетехникой. Кадры с огромной колонной американских военных машин, направляющихся на линию боевого соприкосновения, были опубликованы в Телеграм-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

На опубликованных кадрах можно увидеть большое количество бронемашин производства Соединенных Штатов Америки, припаркованных у обочины, которые направляются на фронт. Всего на видео можно увидеть около 30 американских бронемашин Oshkosh M-ATV и несколько армейских топливозаправщиков.

Информации о точном месторасположении колонны с американскими бронетранспортерами нет. Однако стоит напомнить, что в последние месяцы в информационном пространстве активно обсуждают возможную дату начала контрнаступления ВС Украины. Сообщается, что на Запорожском направлении украинские войска смогли сосредоточить не менее 40 тысяч личного состава для прорыва линии обороны ВС России.