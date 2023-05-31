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В сети появились снимки территории штаб-квартиры Главного управления разведки Минобороны Украины, которые были сделаны из космоса 25 и 30 мая. На этих фотографиях заметны существенные изменения, вызвавшие внимание СМИ. Особое внимание было обращено на большое количество земли, которое появилось на территории внутреннего двора и стоянки штаб-квартиры на более позднем снимке. Некоторые предположили, что это следствие российского удара.

Одно из интернет-изданий выразило две версии произошедшего. По их мнению, либо по зданию Главного управления разведки Минобороны Украины действительно был нанесен серьезный удар, который разрушил бункер, либо же возникла неожиданная потребность в ремонте, и большое количество земли было вырыто прямо на внутреннем дворе и стоянке.

Кроме того, в сети были опубликованы фотографии здания штаб-квартиры Главного управления разведки Минобороны Украины со следами пожара, подтверждая информацию о происшествии.

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