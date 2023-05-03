Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Контрнаступление ВСУ может на самом деле представлять собой спланированную ядерную провокацию, пишет издание «Московский комсомолец». Целью таких действий будет дискредитация РФ

Авторы напоминают, что ВСУ уже получили от спонсоров из Великобритании снаряды с обедненным ураном. Технику с этими боеприпасами Киев может разместить в одном месте, чтобы спровоцировать массированный ракетный удар по ней. При этом место будет выбираться таким образом, чтобы в непосредственной близости от него оказался могильник ядерных отходов или другой подобный объект.

Наличие этих самых отходов в сочетании с обедненным ураном позволит заявить, что Россия якобы задействовала «грязную ядерную бомбу». Киев рассчитывает, что международная общественность отреагирует на это крайне негативно для РФ.

Вам может понравиться

Активист Валейто: США прекратят поставки оружия Киеву, если осознают невозможность справиться с Россией

Главной целью США является Китай, однако до тех пор, пока на их пути стоит РФ, они ничего не в состоянии сделать с Пекином. Именно поэтому Вашингтон продолжит поставлять на Украину

Павел Дуров написал цитату Марка Аврелия под своим фото в соцсети

Основатель социальной сети «Вконтакте» и «Телеграм» Павел Дуров на своей странице в Instagram (соцсеть, запрещенная в РФ; принадлежит запрещенной в России корпорации Meta, признанной экстремистской) опубликовал пост со своим фото.

Пластический хирург призвал отказаться от вредных привычек для продления молодости

Пластический хирург и косметолог Надежда Петраш поделилась своим мнением по поводу продления молодости. По словам специалиста, отказ от вредных привычек поможет замедлить процессы старения, которые начинаются после 30 лет. Петраш