Контрнаступление ВСУ может на самом деле представлять собой спланированную ядерную провокацию, пишет издание «Московский комсомолец». Целью таких действий будет дискредитация РФ

Авторы напоминают, что ВСУ уже получили от спонсоров из Великобритании снаряды с обедненным ураном. Технику с этими боеприпасами Киев может разместить в одном месте, чтобы спровоцировать массированный ракетный удар по ней. При этом место будет выбираться таким образом, чтобы в непосредственной близости от него оказался могильник ядерных отходов или другой подобный объект.

Наличие этих самых отходов в сочетании с обедненным ураном позволит заявить, что Россия якобы задействовала «грязную ядерную бомбу». Киев рассчитывает, что международная общественность отреагирует на это крайне негативно для РФ.