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Войска ВДВ в будущем будут получать на вооружение зенитно-ракетный комплекс (ЗРК). Его разработку завершили в холдинге “Высокоточные комплексы”, который входит в государственную корпорацию “Ростех”. Об этом сообщает РИА “Новости”.

ЗРК “Птицелов” – так называется новый комплекс –  будет создаваться на шасси боевой машины десанта (БМД-4М). Точных характеристик нового комплекса не приводится, однако отмечается, что ЗРК будет практически идентично ракетному комплексу ближнего радиуса действия “Сосна” (создаётся на базе БМП-3). Главное отличие – новый ЗРК для ВДВ будет иметь возможность десантироваться парашютным способом вместе с подразделением “крылатой пехоты”.

В сообщении РИА “Новости” приводятся характеристик “Сосны”. Это 12 ракет, которые могут поражать воздушные цели, летящие на высоте до 5 километров. Радиус поражения при этом может составлять до 10 километров.

Точные сроки когда подразделения ВДВ начнут получать на вооружение “птицеловов”, не приводятся.

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