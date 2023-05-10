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По сообщению информационного агентства РАР, в Польше в здание детского дома ворвался вооруженный молодой человек. Происшествие случилось в населенном пункте Томиславица.

По предварительной версии следственных органов, 19-летний парень самостоятельно проник в детский дом. Он был вооружен ножом. В результате его нападения пятеро воспитанников получили ножевые ранения, а 16-летняя девушка погибла на месте от полученных ран. Пострадавшие на данный момент находятся под наблюдением медиков в больнице.

Нападавший был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Обстоятельства произошедшего выясняются. Какой мотив был у 19-летнего нападавшего, на данный момент не известно. Однако возможен вариант, что молодой человек пошел на убийство по причине неразделенной любви.

Ранее сообщалось, что 14-летний подросток устроил стрельбу в школе в городе Белград, Сербия. В результате стрельбы погиб охранник, ранения получили пятеро детей и учитель.

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