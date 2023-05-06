Российские ВС отрезают занятые украинскими боевиками населенные пункты от снабжения, что создает серьезные проблемы противнику. Так, у Хромово под Артемовском штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» начали стремительное наступление, выбивая ВСУ с позиций, пишет портал «Военное обозрение».

Этот населенный пункт важен для украинских боевиков из-за дороги на Часов Яр. Именно по ней осуществлялось снабжение, но сейчас противник не в силах удержать контроль над трассой. Военнослужащие в панике пишут о массированных ударах по позициям, жалуются, что «музыканты» устроили им настоящий ад.

Заблокированы и все окрестные дороги вокруг Угледара. В этом населенном пункте боевики уже остались без снабжения, поэтому любая их вылазка с целью найти уязвимые места в обороны ВС РФ моментально заканчивается серьезными потерями и отступлением.

Также ВС РФ успешно действуют в районе Северска, где вражеские позиции разгромила 88-я бригада Южной группировки войск.