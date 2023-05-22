Среди личного состава вооруженных сил Украины, Нацгвардии, Пограничной службы, СБУ и Теробороны участились случаи «самострелов» и дезертирства. Об этом сообщает «АиФ» со ссылкой на заявление представителя Народной Милиции Донецкой Народной Республики Эдуарда Басурина.

По его словам, насильственно мобилизованные граждане Украины, которые не смогли откупиться от военкома, пытаются любыми доступными способами спасти свою жизнь. Падение морального духа в рядах боевиков вооруженных сил Украины связано, в первую очередь, с постоянным переносом украинского контрнаступления и потерей Артемовска (украинское название Бахмут).

Басурин сообщает, что, по предварительным данным, общие потери украинских подразделений за время ведения боевых действий в Артемовске составили примерно 40 тысяч человек, причем 23 тысячи – это безвозвратные потери ВСУ.

В настоящий момент в украинские госпиталя стало поступать большое количество бойцов с легкими огнестрельными ранениями. При этом командование ВС Украины приказало военной прокуратуре расследовать каждый подобный случай на предмет совершения «самострелов» для выявления уклонистов.