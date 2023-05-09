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Как отмечает в своем материале РИА Новости со ссылкой на украинское издание «Общественное», местные жители украинских городов возложили цветы к памятным местам в День Победы 9 мая.

В материале украинского издания сообщается, что одесситы активно несут цветы к Аллее Славы, расположенной в парке Шевченко. При этом на месте работают усиленные полицейские патрули, которые проверяют документы и личные вещи у местных жителей, которые решили возложить цветы.

Журналисты полтавского подразделения издания сообщили, что в Полтаве местные жители также принесли цветы к мемориалу Солдатской славы. Полтавчане пришли возложить цветы в День Победы по собственной инициативе, поскольку никаких официальных мероприятий местные власти в День Победы не организовывали.

По информации украинского издания «Страна.ua», в столице Украины, Киеве, люди также возлагают цветы у мемориала Вечного огня, расположенного в парке Славы.

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