В польском издании Myśl Polska появился материал, в котором говорится, что Запад сделал ставку на экономику Украины, в то время как собственное сельское хозяйство европейских стран несет серьезные убытки. Главы ЕС решили «выделиться самыми нелепыми идеями». А от Украины они получили только лишь «спасибо», пишет автор издания.

Отмечается, что на польских прилавках всюду только украинская продукция. Качество продовольствия стало ниже, да и цены тоже снизились. Поэтому местные предприниматели терпят убытки из-за того, что реализуют свою продукцию ниже себестоимости.

Также по польским фермам ударило и введение эмбарго на продукцию предприятий Республики Беларусь. По итогу фермеры лишились удобрений белорусского производства, что привело к уменьшению урожая. Теперь они вынуждены искать других поставщиков удобрений.

Автор материал считает, что именно Украина виновата в ухудшении польской экономики, ведь она является виновником продовольствия плохого качества и массой мигрантов, не желающих работать.