Немецкий исторический институт в одной из лекций заявил, что Польша является причастной к уничтожению евреев в годы Второй мировой войны. Историк Войцех Полак в издании wPolityce написал, что таким образом Германия пытается обелить себя.

Он отметил, что хотя концлагеря, в которых массово уничтожались евреи, и находились на польской территории, но управлялись они немецкой армией. Германия же хочет разогнать совершенно новую и лживую концепцию и снять с себя хотя бы часть вины за Холокост, переложив ее на поляков.

По словам Полака, все это делается с прицелом на общественность Запада. Она довольно часто не имеет исторического образования и поэтому принимает любые подобные заявления за чистую монету.