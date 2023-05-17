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400 тысяч долларов собрали в Польше жители страны на покупку беспилотников для ВСУ. Сбор объявляли польские медиа-ресурсы. В итоге, на эти средства закупили 16 беспилотников Warmate, а также индивидуальные аптечки для солдат. Об этом сообщает издание “Военное обозрение” (“ВО”).

Уточняется, что на беспилотники для ВСУ “скинулись” 13 тысяч поляков. Техника уже передана командованию украинской армии.

Warmate – беспилотные летательные аппараты, которые производятся в Польше. Вес аппарата составляет около 6 килограммов, дальность его полёта – 30 километров. В воздухе он может находиться до одного часа, передвигаясь со скоростью 80 километров в час в обычном режиме и разгоняясь до 150 километров в час в режиме атаки. Может оснащаться различными боеголовками.

“ВО” отмечает, что помощь ВСУ идёт не только по правительственным каналам от западных союзников Киева, оборудование и вооружение поступает в том числе и в результате акций, которые организуют общественные объединения в западных странах. Акция со сбором средств на беспилотники в Польше не единственная, когда население жертвует деньги, чтобы добиться схожей с властям цели – силами киевского режима обескровить российскую армию.

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