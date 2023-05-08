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На портале польской пограничной службы 7 мая опубликовано сообщение о том, что истребитель ВКС РФ перехватил самолет пограничной стражи Польши над акваторией Черного моря.

Согласно данным пограничников Польши, инцидент случился 5 мая в ходе патрульного полета самолета погранстражи Turbolet L-410. Операция под названием Frontex проводилась под командованием Румынии. По информации польских пограничников, российский истребитель Су-35 три раза подлетал максимально близко к их самолету.

В свою очередь, Минобороны России заявляет, что все полеты российских самолетов производятся в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Пограничники Польши сообщили, что в результате маневров российского Су-35 польский пограничный самолет столкнулся с сильной «турбулентностью» и его экипаж утратил контроль над самолетом.

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