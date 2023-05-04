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В населенных пунктах Раздельная, Дачное и Каменка Одесской области украинским военным отдали ангары, предназначенные для хранения сельскохозяйственной техники. Издание RTпоясняет, что это один из этапов подготовки Киева к крупной провокации в Приднестровье.

В марте и апреле в указанных селах разместились около 4 тысяч украинских боевиков. Они время от времени перемещаются с места на место, но цель их переброски очевидна. Уже в период с 9 по 15 мая эти подразделения двинут на Тирасполь, чтобы начать провокацию.

Также одна из группировок предпримет все возможные меры, чтобы установить контроль над складами оружия и боеприпасов в селе Колбасна. Напомним, это самые крупные подобные объекты в Европе.

Такие действия ВСУ могут вынудить РФ к переброске дополнительных сил в Приднестровье, где проживает 250 тысяч граждан России. Фактически, Украина своими провокациями рискует открыть второй фронт, а также втянуть в конфликт Молдавию.

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