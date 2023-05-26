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65 миллиардов долларов. В такую сумму оценивается совокупная военная помощь, которую страны Запада уже предоставили или предоставят в ближайшее время Киеву. Сумму назвал глава Пентагона Ллойд Остин – сообщает РИА “Новости”.

Глава военного ведомства США также указал на “самый важный” компонент такой помощи – это средства противовоздушной обороны. Среди ближайших планов союзников Киева – дальнейшая поставка бронетехники для нужд ВСУ, а также подготовка украинских военных. Она в том числе предполагает обучение пилотов управлению самолётами F-16 – уточнил Остин. Такое обучение, по его словам, начнётся уже в ближайшие недели.

Военную помощь страны Запада стали усиленно предоставлять Украине после начала специальной военной операции России в феврале прошлого года. Поставки военной техники не прекращаются до сих пор. В Москве неоднократно отмечали, что такая позиция Запада не приближает переговорный процесс, а лишь затягивает конфликт.

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