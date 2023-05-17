Согласно докладу ООН «Мировая экономическая ситуация и ее перспективы», стоимость восстановления Украины выросла до 411 миллиардов долларов на фоне продолжающегося вооруженного конфликта на ее территории. Несмотря на значительную финансовую помощь со стороны западных стран, международных организаций и МВФ, экономика Украины продолжает стагнировать уже с 2023 года.

Доклад отмечает, что страна потеряла основную часть своей промышленной базы и энергетической инфраструктуры. Общий объем «производственного сокращения» составил 29,1% в прошлом году.

15 мая исполнительный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сухарук заявил в интервью телеканалу «Рада», что для восстановления тепловой генерации Украине понадобится около 150 миллионов долларов. Он отметил, что в настоящее время 75% системы тепловой генерации повреждено.

Размеры ущерба, причиненного энергетической отрасли страны, выросли в пять раз по сравнению с июнем 2022 года, по данным обновленного расчета Всемирного банка, совместно с Еврокомиссией, ООН и киевскими властями.